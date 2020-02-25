Подорлик из Владимирской области зимовал на Аравийском полуострове
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Большой подорлик с именем Задира, рождённый и помеченный GPS-GSM треккером прошлым летом на территории Клязьминско-Лухского заказника, провёл зиму в центральной части Аравийского полуострова. Сейчас подорлик вылетел к Персидскому заливу около г. Кувейт.
За передвижением Задиры следит доцент кафедры ботаники и зоологии Ивановского госуниверситета Владимир Мельников.
Во Владимирской области осталось не более 20 пар большого подорлика. Этот вид занесен в Красную книгу России.
ИСТОЧНИК KP.RU