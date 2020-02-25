Филиал взрослой поликлиники на Нижней Дуброве должен открыться в марте

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:47:23+03:00

К учреждению возникли замечания по лицензированию

Изменить размер текста: A A

Взрослая поликлиника №1 на Нижней Дуброве должна была открыться еще в январе, однако ее двери до сих пор под замком. Сроки открытия вновь перенесли.

- Сейчас что-то сложно сказать насчет сроков, но ориентировочно поликлиника должна заработать в марте, - сообщил Андрей Трохин, пресс-секретарь облздрава.

Помещение уже готово, закуплено оборудование, в частности, электрокардиограф, спирограф, а также мебель. Однако возникли некоторые замечания по лицензированию.

На первом этаже многоэтажного дома будет работать стационар, рассчитанный на 30 коек, и процедурный кабинет. Прием будут вести два терапевта.

ИСТОЧНИК KP.RU