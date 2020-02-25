2020-02-25T16:25:53+03:00
Общество

Суздальчанина приговорили к обязательным работам за публичное оскорбление полицейских

26-летний парень был пьян
Алена Головина
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Дело было в январе 2019, в Суздале. В ночное время суток, около кафе пьяный местный житель увидел инспекторов ДПС, проезжающих мимо на служебном автомобиле. 26-летний паренек в присутствии посторонних лиц, показал им несколько неприличных жестов и выругался в их адрес нецензурной бранью, «унизив тем самым честь и достоинство сотрудников полиции и подорвав их авторитет как представителей власти», сообщается на сайте областной прокуратуры. За публичное оскорбление полицейских, находящихся при исполнении, суд приговорил молодого человека к 280 часам обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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