Администрация Владимирской области пояснила, что крупногабаритный мусор должен вывозить региональный оператор
И не брать за это дополнительные деньги
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Администрация Владимирской области в связи с многочисленными вопросами жителей региона разъяснила, что крупногабаритный мусор должен вывозить региональный оператор. При этом, как поясняет администрация области, дополнительную плату фирма брать с жильцов не должна. Вывоз ТКО уже включен в действующий тариф.
К крупногабаритному мусору относится старая мебель, бытовая техника и строительные отходы, не помещающиеся в мусорный контейнер.
ИСТОЧНИК KP.RU