2020-02-25T15:59:43+03:00
Общество

Администрация Владимирской области пояснила, что крупногабаритный мусор должен вывозить региональный оператор

И не брать за это дополнительные деньги
Артём Черепанов
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Администрация Владимирской области в связи с многочисленными вопросами жителей региона разъяснила, что крупногабаритный мусор должен вывозить региональный оператор. При этом, как поясняет администрация области, дополнительную плату фирма брать с жильцов не должна. Вывоз ТКО уже включен в действующий тариф.

К крупногабаритному мусору относится старая мебель, бытовая техника и строительные отходы, не помещающиеся в мусорный контейнер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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