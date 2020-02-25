Граффити с портретом уроженки Мурома появилось в Нижнем Новгороде

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:49:10+03:00

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24 февраля в Нижнем Новгороде отметили 75 дней до 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этот день «Волонтеры Победы» открыло новый граффити-объект с изображением участницы Великой Отечественной войны Тамары Федоровны Руновой.

Портрет появился на улице Сурикова во дворе ветерана на трансформаторной подстанции. Тамара Рунова ушла добровольцем на фронт, едва окончив школу. Стала связисткой, прошла путь от Ленинграда через Синявино, Нарву, другие города, закончив войну в Чехословакии.

Как сообщает интернет-издание "Нижегородская правда", Тамара Рунова родилась в 1924 году в Муроме. За боевые заслуги награждена медалью «За оборону Ленинграда», памятным знаком «В честь 70-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады», медалью «За боевые заслуги» и многими другими наградами. Награждена Орденом Отечественной войны II степени.

ИСТОЧНИК KP.RU