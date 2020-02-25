Во Владимире «Газель» во время движения потеряла несколько ящиков с черным хлебом
«Дарницкий» мужчины собирали прямо с земли
Изменить размер текста:
Казус случился на пешеходном переходе рядом со зданием бассейна на Мира, 59. Ролик появился в социальной сети Вконтакте, в группе «Подслушано Владимир». На видео двое мужчин в спешном порядке собирают около 20 буханок черного хлеба с проезжей части. Хлебушек лежал в лотках, которые, видимо, вывалились из «Газели» во время движения. Чей это хлеб, неизвестно. Но кому-то он явно попадет на стол.
Не поваляешь, не поешь.
ИСТОЧНИК KP.RU