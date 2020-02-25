Во Владимирской области ветеранам ВОВ расскажут об их правах на дому

25 Февр. 2020 2020-02-25T15:34:54+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Владимирской области в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов организует консультирование ветеранов по вопросам защиты прав потребителей с выездом по месту их жительства.

Для согласования времени, места консультаций и предполагаемых вопросов необходимо обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления по телефонам (4922)45-10-70 и 8-800-200-05-45.

Звонки принимаются в рабочие дни с 10 до 16 часов с перерывом на обед с 12.00 до 12.45. Либо по адресу: г. Владимир, ул. Офицерская, д. 20 (каб. 224).

ИСТОЧНИК KP.RU