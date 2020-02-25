2020-02-25T15:54:26+03:00
Общество

Больше всего простудой и гриппом болеют во Владимире, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах

За прошлую неделю заболело почти 13 тысяч жителей области
Виктория СУХОВА
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За прошедшую неделю в области зарегистрировано 12 967 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 8 020– детей.

В больницы Владимира обратилось 3 989 человек, среди них 1 987 детей. К слову, это ниже эпидемического порога на 3,9%. Активно вовлечены в эпидпроцесс только взрослое население. В данной возрастной категории превышение эпидпорога на 34,4%.

На прошлой неделе закрыли на карантин 33 группы в детских садах и в 67 классах в 21-й школе.

Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.

- Лабораторно подтверждено 11 случаев гриппа АH1N1 (2009), 8 случаев гриппа В, грипп A(H3N2) – 3 случая. Кроме того, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (грипп В, грипп А, РС-вирусы и парагрипп), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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