Больше всего простудой и гриппом болеют во Владимире, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах
За прошедшую неделю в области зарегистрировано 12 967 случаев заболевания ОРВИ и гриппом, среди них 8 020– детей.
В больницы Владимира обратилось 3 989 человек, среди них 1 987 детей. К слову, это ниже эпидемического порога на 3,9%. Активно вовлечены в эпидпроцесс только взрослое население. В данной возрастной категории превышение эпидпорога на 34,4%.
На прошлой неделе закрыли на карантин 33 группы в детских садах и в 67 классах в 21-й школе.
Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах.
- Лабораторно подтверждено 11 случаев гриппа АH1N1 (2009), 8 случаев гриппа В, грипп A(H3N2) – 3 случая. Кроме того, обнаружены вирусы негриппозной этиологии (грипп В, грипп А, РС-вирусы и парагрипп), - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU