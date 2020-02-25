2020-02-25T14:46:24+03:00
Общество

100 этюдов из частной коллекции

20 февраля в музейном центра «Палаты» открылась выставка этюдных работ владимирских художников из частного собрания
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Приветствуя гостей вернисажа, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что коллекционеры и музеи делают, по сути, одно общее дело – собирают и сохраняют предметы культурного наследия. И подобные выставки – пример полезного взаимодействия, когда произведения искусства становятся доступны для обозрения широкого круга ценителей и любителей живописи.

На открывшейся выставке нашла свое отражение едва ли не вся история изобразительного искусства нашего региона. На ней показаны как этюды старейших художников, тех, кто начал работать в 1920-30 годы, так и произведения наших современников. Некоторые из работ прославленных мастеров Вячеслава Фильберта, Василия Зевакина, Владимира Маркеллова широкая общественность увидит впервые.

Выставка работает с 21февраля по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
АЗС в Камешковском районе оштрафовали на 150 тысяч рублей
Подорлик из Владимирской области зимовал на Аравийском полуострове
В Муроме 11 пожарных тушили лифт в жилом доме
Филиал взрослой поликлиники на Нижней Дуброве должен открыться в марте
Суздальчанина приговорили к обязательным работам за публичное оскорбление полицейских
Житель Петушинского района нарубил берез на 70 тысяч рублей
Администрация Владимирской области пояснила, что крупногабаритный мусор должен вывозить региональный оператор
Граффити с портретом уроженки Мурома появилось в Нижнем Новгороде
Во Владимире «Газель» во время движения потеряла несколько ящиков с черным хлебом
Во Владимирской области ветеранам ВОВ расскажут об их правах на дому
Больше всего простудой и гриппом болеют во Владимире, Гусь-Хрустальном и Ковровском районах
Владимиро-Суздальский музей-заповедник приглашает на лекцию историка Александра Гайды
100 этюдов из частной коллекции
Владимирцы привезли три медали с этапа Кубка России по практической стрельбе
Владимирцам расскажут, как выбрать шубу без брака
«Ростелеком» презентовал возможности оборудования «Марс-Арсенал»
Владимирцам помогут вспомнить правила русского языка
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование
Владимирский спортсмен выиграл «серебро» этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Владимирским подросткам разрешили жениться с 16 лет