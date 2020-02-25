100 этюдов из частной коллекции

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:46:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Приветствуя гостей вернисажа, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова отметила, что коллекционеры и музеи делают, по сути, одно общее дело – собирают и сохраняют предметы культурного наследия. И подобные выставки – пример полезного взаимодействия, когда произведения искусства становятся доступны для обозрения широкого круга ценителей и любителей живописи.

На открывшейся выставке нашла свое отражение едва ли не вся история изобразительного искусства нашего региона. На ней показаны как этюды старейших художников, тех, кто начал работать в 1920-30 годы, так и произведения наших современников. Некоторые из работ прославленных мастеров Вячеслава Фильберта, Василия Зевакина, Владимира Маркеллова широкая общественность увидит впервые.

Выставка работает с 21февраля по 12 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU