Владимирцы привезли три медали с этапа Кубка России по практической стрельбе

25 Февр. 2020 2020-02-25T14:39:42+03:00

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Спортсмены Владимирской области, участвовавшие в первом этапе Кубка России по практической стрельбе из пистолета, который проходил в Екатеринбурге с 20 по 24 февраля, завоевали на турнире три медали.

В индивидуальном зачете в стандартном классе лучшим среди юниоров стал владимирец Яков Высоцкий. Второе место завоевал Савелий Варнавский из города Петушки. Бронзовую награду выиграл Савелий Храпенко из Владимира.

Все спортсмены являются воспитанниками ССК «Динамо-Владимир».

ИСТОЧНИК KP.RU