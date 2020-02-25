Владимирцы привезли три медали с этапа Кубка России по практической стрельбе
Все спортсмены являются воспитанниками ССК «Динамо-Владимир».
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Спортсмены Владимирской области, участвовавшие в первом этапе Кубка России по практической стрельбе из пистолета, который проходил в Екатеринбурге с 20 по 24 февраля, завоевали на турнире три медали.
В индивидуальном зачете в стандартном классе лучшим среди юниоров стал владимирец Яков Высоцкий. Второе место завоевал Савелий Варнавский из города Петушки. Бронзовую награду выиграл Савелий Храпенко из Владимира.
Все спортсмены являются воспитанниками ССК «Динамо-Владимир».
ИСТОЧНИК KP.RU