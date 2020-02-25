Владимирцам расскажут, как выбрать шубу без брака

25 Февр. 2020 2020-02-25T13:43:22+03:00

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В среду, 26 февраля, региональное отделение Молодежного союза юристов РФ проведет горячую линию и тематический прием по качеству меховых изделий.

Качество мехового изделия: пять признаков брака, на которые стоит обратить внимание при покупке. Какой минимальный гарантийный срок на меховое изделие? Как провести экспертизу, если мех стал осыпаться или линять в первые недели после покупки? Можно ли вернуть некачественное изделие, если гарантийный срок уже истек? Мех натуральный и искусственный: что нужно знать об их плюсах и минусах.

На эти и другие вопросы ответят эксперт-товаровед Фаина Храброва и руководитель проекта «Защита потребителя» Татьяна Кузьмина. С 12 до 14 часов по телефону 8 920 920 25 15 будет работать горячая линия, в эти же часы можно получить личную консультацию экспертов в офисе проекта - ул. Офицерская, 9-а.

ИСТОЧНИК KP.RU