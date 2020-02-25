Владимирцам помогут вспомнить правила русского языка
Начинается подготовка к написанию тотального диктанта
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В областном центре начинают готовиться к тотальному диктанту, который состоится 4 апреля.
Все желающие смогут посещать бесплатные подготовительные курсы "Русский по четвергам". Всего проведут шесть занятий, на которых вспомнят трудные случаи русской орфографии и пунктуации.
Курсы пройдут во владимирском филиале Финуниверситета (ул. Тихонравова, 1). Первое занятие назначено уже на 27 февраля. Начало - в 18.00. Следующие занятия пройдут в это же время 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU