2020-02-25T12:29:22+03:00
Общество

Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование

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Росбанк представил новый продукт – рефинансирование онлайн. Услуга доступна зарплатным клиентам банка в РОСБАНК Онлайн.

С помощью онлайн-рефинансирования клиент может рефинансировать до 5 кредитов разных банков на сумму до 1 500 000 млн рублей, причем это могут быть как потребительские кредиты, так и ипотека, автокредиты и кредитные карты. Кроме того, при подаче заявки у клиента есть возможность получить дополнительные средства сверх необходимой для рефинансирования его кредитов суммы.

«Мы постоянно расширяем перечень сервисов, которыми наши клиенты могут воспользоваться онлайн через мобильное приложение или Интернет-банк. Благодаря новой услуге онлайн-рефинансирования можно сэкономить массу времени: теперь не нужно идти в отделение, собирать документы и справки – весь процесс полностью автоматизирован и занимает максимум 15 минут. При подаче заявки клиент сразу увидит, какие кредиты и в каких банках он может рефинансировать, и как снизится его ежемесячная нагрузка после рефинансирования выбранных кредитов. Мы сами переведем деньги для погашения кредитов в другие банки – клиенту нужно только указать наименование банка и номер текущего счета», – прокомментировал Алексей Лола, директор по розничному бизнесу, член правления Росбанка.

Все условия онлайн-рефинансирования аналогичны условиям обычного рефинансирования кредитов в Росбанке, более подробно с ними можно ознакомиться по ссылке в разделе «Условия и требования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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