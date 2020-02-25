Владимирский спортсмен выиграл «серебро» этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Воспитанник владимирской спортивной школы им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедшем в городе Мельбурне (Австралия) 22 и 23 февраля.
Прокопьев завоевал второе место в вольных упражнениях, набрав в финале 14,600 балла. Владимирского гимнаста обошел соперник из Южной Кореи Сунхён Рю, показавший результат 14,933 балла. На третьем месте оказался Милад Карими из Казахстана с результатом 14,200 балла.
В состав мужской сборной России по спортивной гимнастике вошли три человека, двое из которых представляли владимирскую школу им. Н. Г. Толкачева: Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов.
ИСТОЧНИК KP.RU