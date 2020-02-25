2020-02-25T12:20:17+03:00
Спорт

Владимирский спортсмен выиграл «серебро» этапа Кубка мира по спортивной гимнастике

Нашего гимнаста обошел соперник из Южной Кореи Сунхён Рю
Виктория СУХОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Воспитанник владимирской спортивной школы им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике, прошедшем в городе Мельбурне (Австралия) 22 и 23 февраля.

Прокопьев завоевал второе место в вольных упражнениях, набрав в финале 14,600 балла. Владимирского гимнаста обошел соперник из Южной Кореи Сунхён Рю, показавший результат 14,933 балла. На третьем месте оказался Милад Карими из Казахстана с результатом 14,200 балла.

В состав мужской сборной России по спортивной гимнастике вошли три человека, двое из которых представляли владимирскую школу им. Н. Г. Толкачева: Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцам расскажут, как выбрать шубу без брака
«Ростелеком» презентовал возможности оборудования «Марс-Арсенал»
Владимирцам помогут вспомнить правила русского языка
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
Росбанк предложил зарплатным клиентам онлайн-рефинансирование
Владимирский спортсмен выиграл «серебро» этапа Кубка мира по спортивной гимнастике
Владимирским подросткам разрешили жениться с 16 лет
Собинский боксер стал лучшим на всероссийском турнире в Якутске
Ветераны Великой Отечественной войны получат разовые выплаты к 75-летию Победы
Владимирцев приглашают "разобрать на атомы" гадания и предсказания
Ранее судимый житель Лакинска угнал «Калину» без сигнализации
Владимирцев приглашают на карнавал в библиотеку
В 33 регионе продолжают торговать снюсами в соцсетях и розничных магазинах
В парке "Мещера" зубра отправили на карантин
Владимирские рыбаки поймали сома весом 20 килограммов
Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил договоры с 10 внештатными экскурсоводами
Кредиторы-нелегалы из Коврова прятались в меховом салоне
Владимирец отсудил компенсацию за плохую дорогу
28-летний житель Петушинского района насмерть избил незнакомца
ФК «Муром» в межсезонье подписал четырех игроков
28-летний владимирец погиб под колесами поезда
Владимирское «Торпедо» сыграло вничью первый контрольный матч с «Рязанью»
В Киржаче трое детей спасли провалившегося под лед друга
Во Владимирской области на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло еще одно смертельное ДТП
Маршрут платной дороги через Владимирскую область в Китай выберут в марте 2020 года
В пожаре в Лакинске погибла пенсионерка
В аварии во Владимирской области погиб человек