Владимирским подросткам разрешили жениться с 16 лет
Заявление можно подать без родителей
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Администрация города Владимира опубликовала новый порядок вступления в брак подростков с 16 лет. Для этого должна быть уважительная причина: беременность девушки, рождение малыша, угроза жизни одного из подростков, жизнь в гражданском браке и призыв жениха на военную службу.
Кроме того, теперь заявление в ЗАГС молодые люди до 16 лет могут подать без участия родителей. Для этого достаточно обратиться по адресу: улица Горького, дом 62, кабинет 116.
ИСТОЧНИК KP.RU