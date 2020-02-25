Собинский боксер стал лучшим на всероссийском турнире в Якутске
Турнир объединил спортсменов из 24 регионов России
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Боксер из Собинского района Илья Казаченко, представлявший Владимирскую область на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» памяти президента Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Александра Федотова, выиграл золотую медаль в весовой категории «до 64 кг».
Казаченко завоевал победу, проведя три боя. Также спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России (МС).
Наставником Ильи является Артем Никитин.
Турнир проходил в Якутске с 19 по 22 февраля и объединил 79 спортсменов из 24 регионов России.
ИСТОЧНИК KP.RU