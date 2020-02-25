Собинский боксер стал лучшим на всероссийском турнире в Якутске

25 Февр. 2020 2020-02-25T11:06:48+03:00

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Боксер из Собинского района Илья Казаченко, представлявший Владимирскую область на всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» памяти президента Федерации бокса Республики Саха (Якутия) Александра Федотова, выиграл золотую медаль в весовой категории «до 64 кг».

Казаченко завоевал победу, проведя три боя. Также спортсмен выполнил норматив Мастера спорта России (МС).

Наставником Ильи является Артем Никитин.

Турнир проходил в Якутске с 19 по 22 февраля и объединил 79 спортсменов из 24 регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU