Ветераны Великой Отечественной войны получат разовые выплаты к 75-летию Победы
Размер материальной помощи составит от 1 тысячи до 15 тысяч рублей
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Дополнительные выплаты из регионального бюджета ко Дню Победы получат более 95 тысяч жителей 33 региона. Инвалиды и участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 15 тысяч рублей. Труженники тыла — по 5 тысяч рублей. Вдовам инвалидов и участников ВОВ выплатят по 3606 рублей. Размер материальной помощи «детям войны» составит 1000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU