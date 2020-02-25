Ветераны Великой Отечественной войны получат разовые выплаты к 75-летию Победы

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:48:14+03:00

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Дополнительные выплаты из регионального бюджета ко Дню Победы получат более 95 тысяч жителей 33 региона. Инвалиды и участники ВОВ, а также лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей получат по 15 тысяч рублей. Труженники тыла — по 5 тысяч рублей. Вдовам инвалидов и участников ВОВ выплатят по 3606 рублей. Размер материальной помощи «детям войны» составит 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU