2020-02-25T10:35:58+03:00
Общество

Владимирцев приглашают "разобрать на атомы" гадания и предсказания

Интересный научный вечер пройдет 27 февраля
Виктория СУХОВА
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О месте предсказаний в народном творчестве, диагностике поведения толпы и роли физических законов в прогнозировании новых объектов владимирцы узнают на научно-популярном ток-шоу «Разберём на атомы» 27 февраля.

Рассмотрит приметы, гадания и предсказания Константин Васин, научный сотрудник Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва, директор муниципального ансамбля фольклорной песни «Радуница». Также он расскажет, как проходили святочные гадания, на какие типы они были разделены и как отражались в русской литературе.

Чьё поведение предсказать легче: одного человека или толпы? Как правильно себя вести, оказавшись в толпе: на распродаже в Чёрную пятницу, рок-концерте или метро? На эти и другие вопросы ответит Николай Шаманин, практикующий психолог, старший преподаватель кафедры «Психология личности и специальная педагогика» ВлГУ.

Начало ток-шоу в 18:30, адрес: ул. Большая Московская, д. 11, 3 этаж (Кофейный бар «План Б»).

Участие бесплатное, обязательна предварительная регистрация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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