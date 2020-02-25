Ранее судимый житель Лакинска угнал «Калину» без сигнализации
Ущерб составил 80 тысяч рублей
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Ранее судимый 25-летний местный житель решил угнать автомобиль, когда прогуливался по городу. Припаркованную «Калину» он приметил около одного из домов. Убедившись,что в машине не установлена сигнализация, паренек вскрыл замок и уехал. Правда, недалеко. Полицейские задержали злоумышленника в Лакинске возле АЗС, расположенной на трассе М-7. Похищенное имущество было возвращено хозяину. А рецидивисту снова грозит реальный срок, сообщают в пресс-службе УМВД по Владимирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU