2020-02-25T10:17:37+03:00
Общество

Владимирцев приглашают на карнавал в библиотеку

Приходить лучше в маске
Виктория СУХОВА
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Сегодня, 25 февраля в 16 часов отдел литературы на иностранных языках приглашает на проводы зимы или на...карнавал!

Il carnevale, или Карнавал, — один из старейших праздников в Европе, зародившийся в Италии и уходящий корнями в глубокую древность. Традиционно отмечается в феврале – перед началом Великого поста, что отражается в самом его названии, буквально означающим «мясо (carne) прощай (vale)».

Самый знаменитый из карнавалов – Венецианский. Но в каждой области страны имеются свои уникальные традиции его проведения. Желаете в этом убедиться сами? Добро пожаловать на праздник во Владимирскую областную научную библиотеку!

Гостей ждет увлекательный лингвострановедческий экскурс в историю и традиции праздника, развлекательная программа от творческого коллектива «ВТЭП», сюрпризы и подарки.

Вход в карнавальных масках приветствуется!

ИСТОЧНИК KP.RU

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