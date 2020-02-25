2020-02-25T10:16:52+03:00
Общество

В 33 регионе продолжают торговать снюсами в соцсетях и розничных магазинах

Надзорные ведомства проверили масштабную проверку
Алена Головина
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Владимирская прокуратура, Роспотребназдор, УФНС проверили серьезную проверку по продаже «снюсов» в интернете и розничных магазинах. И результаты неутешительные. Несмотря на запрет, в нашем регионе продолжают торговать бестабачной никотиносодержащей продукцией в соцсетях и мелких торговых точках. В социальной сети Вконтакте продать пакетик смеси согласился школьник. С родителями несовершеннолетнего была проедена беседа. В Камешковском районе жевательными смесями торговали в табачной лавке. Аналогичные факты были выявлены в Александровском и Собинском районах. Жевательными смесями торговали на 6 сайтах в интернете. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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