В 33 регионе продолжают торговать снюсами в соцсетях и розничных магазинах

25 Февр. 2020 2020-02-25T10:16:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Владимирская прокуратура, Роспотребназдор, УФНС проверили серьезную проверку по продаже «снюсов» в интернете и розничных магазинах. И результаты неутешительные. Несмотря на запрет, в нашем регионе продолжают торговать бестабачной никотиносодержащей продукцией в соцсетях и мелких торговых точках. В социальной сети Вконтакте продать пакетик смеси согласился школьник. С родителями несовершеннолетнего была проедена беседа. В Камешковском районе жевательными смесями торговали в табачной лавке. Аналогичные факты были выявлены в Александровском и Собинском районах. Жевательными смесями торговали на 6 сайтах в интернете. В отношении виновных лиц возбуждены административные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU