В парке "Мещера" зубра отправили на карантин

25 Февр. 2020 2020-02-25T09:51:01+03:00

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Как мы рассказывали ранее, в национальный парк "Мещера" доставили зубра из закрывшегося нижегородского зоопарка.

В связи с адаптацией животного к новым условиям обитания в демонстрационном вольере в д. Савинская введён карантинный режим.

Посещение вольерного комплекса, проезд на автотранспорте, выгул собак, контакт с животным и его кормёжка запрещены.

О начале посещений и проведение экскурсии сотрудники парка обещали сообщить по истечению карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU