В парке "Мещера" зубра отправили на карантин
Животному необходимо привыкнуть к новым условиям
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Как мы рассказывали ранее, в национальный парк "Мещера" доставили зубра из закрывшегося нижегородского зоопарка.
В связи с адаптацией животного к новым условиям обитания в демонстрационном вольере в д. Савинская введён карантинный режим.
Посещение вольерного комплекса, проезд на автотранспорте, выгул собак, контакт с животным и его кормёжка запрещены.
О начале посещений и проведение экскурсии сотрудники парка обещали сообщить по истечению карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU