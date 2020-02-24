Владимирские рыбаки поймали сома весом 20 килограммов
Добычу тащили из проруби полчаса
.Фото: СОЦСЕТИ
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Рыбаки достали двадцатикилограммового сома из Клязьмы и поделились фотографиями в соцсетях. Как отметил автор поста, рыбу тащили из проруби 30 минут!
- Поехали с братом целенаправленно ловить судака, и вдруг такой бонус - сом весом 20 килограммов! Доставали минут 30, спасибо мужикам, которые ловили рядом - выручили багориками и пешней, - рассказал рыбак с фотографии.
ИСТОЧНИК KP.RU