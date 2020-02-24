Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил договоры с 10 внештатными экскурсоводами

24 Февр. 2020 2020-02-24T15:39:31+03:00

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Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила о том, музей заключил договоры на 2020 год с 10 внештатными экскурсоводами. Об этом сообщает пресс-служба ВСМЗ. При этом, весной всем желающим будет дана дополнительная возможность пройти собеседование и продемонстрировать умение вести экскурсию, чтобы заключить договор с музеем-заповедником на этот год.

Отметим, ВСМЗ вернулся у практике заключения договоров с внештатными экскурсоводами в 2019 году. Ранее, сразу после ухода с должности главы музея-заповедника Игоря Конышева, музей не подписывал договоры с внештатника на протяжении года.

ИСТОЧНИК KP.RU