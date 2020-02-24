Владимиро-Суздальский музей-заповедник заключил договоры с 10 внештатными экскурсоводами
Генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова заявила о том, музей заключил договоры на 2020 год с 10 внештатными экскурсоводами. Об этом сообщает пресс-служба ВСМЗ. При этом, весной всем желающим будет дана дополнительная возможность пройти собеседование и продемонстрировать умение вести экскурсию, чтобы заключить договор с музеем-заповедником на этот год.
Отметим, ВСМЗ вернулся у практике заключения договоров с внештатными экскурсоводами в 2019 году. Ранее, сразу после ухода с должности главы музея-заповедника Игоря Конышева, музей не подписывал договоры с внештатника на протяжении года.
ИСТОЧНИК KP.RU