Кредиторы-нелегалы из Коврова прятались в меховом салоне

24 Февр. 2020 2020-02-24T13:08:13+03:00

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Ковровская городская прокуратура оштрафовала руководителя местной нелегальной микрофинансовой компании ООО «Экспресс деньги для Вас». Она пряталась в помещении мехового салона «Эксклюзив» на проспекте Ленина. Мало того, что контора уже пять лет, как исключена из реестра микрофинансовых организацию, так еще и в договорах за 2020 год отсутствует условие, что проценты по кредиту не должны превышать сумму займа более, чем в 1,5 раза. Это запрещено федеральным законодательством.

Директору микрофинансовой конторы вынесено представление, в отношении фирмы возбуждено административное дело, по которому организаторам фирмы грозит штраф до 500 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU