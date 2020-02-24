Владимирец отсудил компенсацию за плохую дорогу

24 Февр. 2020 2020-02-24T12:42:39+03:00

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Октябрьский районный суд города Владимира рассмотрел иск горожанина к ГУП «ДСУ-3» и ГБУ «Владупродор» и присудил автолюбителю компенсацию. Ее заплатит ГУП «ДСУ-3». Исковые требования к «Владупродору» были отклонены.

Пресс-служба суда сообщает, что автолюбитель, ехавший по городской дороге, попал в правым колесом в образовавшуюся на дороге колею, после чего автомобиль повело на встречную полосу, откуда водителю пришлось выруливать в кювет. Суд признал, что дорога находится в зоне ответственности ГУП «ДСУ-3»,потому выплачивать компенсацию придется именно этому предприятию.

ИСТОЧНИК KP.RU