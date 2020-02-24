28-летний житель Петушинского района насмерть избил незнакомца
Сейчас подозреваемый находится под стражей
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Петушинского района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть. По данным СК, 19 февраля 2020 года подозреваемый со своими знакомыми пришел в гости, где избил находившегося там мужчину. Потерпевший скончался на месте.
Сейчас 28-летний ранее судимый житель находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU