ФК «Муром» в межсезонье подписал четырех игроков

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:33:44+03:00

Двух полузащитников и двух нападающих

Изменить размер текста: A A

Футбольный клуб «Муром» проведет подготовку к возобновлению сезона на сборе в Абхазии. В последние дни трансферного окна команда пополнилась четырьмя игроками. Они уже получили игровые номера.

№3 – Леонид Кузнецов. Юный муромский полузащитник, тренируясь с основной командой на домашнем сборе, сначала заслужил поездку на последующие сборы в Абхазию, а теперь и заявлен за «Муром» в ПФЛ.

№9 – Даниил Храмов, нападающий. Начало этого сезона провел в московском «Арарате». Ранее занимался в футбольных школах Дзержинска, Нижнего Новгорода и ПФК ЦСКА.

№13 – Николай Кудряшов, нападающий. Воспитанник известной московской академии «Чертаново».

№23 – Никита Кривцов, полузащитник. Воспитанник дзержинского футбола, занимался в московской школе «Сокол».

ИСТОЧНИК KP.RU