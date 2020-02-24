2020-02-24T15:40:41+03:00
Происшествия

28-летний владимирец погиб под колесами поезда

Он переходил пути в неположенном месте
Валерия ПРОНИНА
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21 февраля 2020 года 28-летний владимирец переходил железную дорогу в районе промзоны "Яма". Увидев человека на путях, машинист высокоскоростной "Ласточки" подал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако наезд предотвратить не удалось: мужчина погиб под колесами поезда.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте. По данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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