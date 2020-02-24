Владимирское «Торпедо» сыграло вничью первый контрольный матч с «Рязанью»

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:29:53+03:00

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Владимирский футбольный клуб «Торпедо» провел первый контрольный матч этого года. На своем поле черно-белые результативно сыграли вничью с представителем зоны «Центр» ПФЛ ФК «Рязанью». Счет встречи — 3:3.

Первый гол встречи в середине первого тайма с пенальти забили рязанцы. В конце первого тайма черно-белые отыгрались, также с пенальти отличился Дмитрий Чернухин. Во втором тайме владимирцы быстро вырвались вперед, гол головой забил Никита Андреев. Рязанцы сравняли счет буквально в следующей атаке. Затем Кирилл Кавындиков снова вывел черно-белых вперед, завершив точным ударом стремительную контратаку владимирцев, но рязанцы спасли игру, сравняв счет с пенальти.

На первый тайм владимирская команда вышла в следующем составе: Ковешников, Гладышев, Зенин, Мясников, Перфилов, Чернухин, Хохлов, Сасс, Бакаров, Ашарин, Забродин. На второй тайм "Торпедо" вышло в значительно изменившемся составе: Ивашов, Протопопов, Перфилов, Зенин, Гладышев, Зинович, Хохлов, Кавындиков, Забродин, Зубавленко, Андреев.

Отметим, ФК «Рязань» завершила первый круг чемпионата на шестом месте в зоне «Центр» ПФЛ, где лидирует брянское «Динамо». «Торпедо» идет четвертым в зоне «Запад» ПФЛ, уступая лидеру московскому «Велесу» шесть очков. При этом, у москвичей есть игра в запасе.

ИСТОЧНИК KP.RU