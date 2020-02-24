В Киржаче трое детей спасли провалившегося под лед друга

24 Февр. 2020 2020-02-24T10:19:30+03:00

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17 января 2020 года в районе двух дня трое детей гуляли по городскому пляжу. Один из них - ученик 2 класса школы №3 - вышел на лед, провалился и стал уходить под воду. Товарищи - шестиклассник Володя Аплекаев и его сестра Таня Аплекаева - бросились на помощь. Вдвоем они схватили за руки утопающего. Владимир попросил Татьяну вернуться на берег - испугался за ее безопасность. Вскоре на крики прибежал семиклассник из их школы Данила Герасимов. Вместе с Володей он вытащил утопающего на берег. Решительные действия троих детей помогли предотвратить трагедию.

- За проявленное мужество при спасении человека Владимир Аплекаев был представлен к награждению медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах». Медалью Володя в скором времени будет награжден в торжественной обстановке. Он номинирован на участие во всероссийском конкурсе «Дети – герои», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Остальным детям - Татьяне Аплекаевой и Даниле Герасимову - вручили почетные грамоты от ГУ МЧС по Владимирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU