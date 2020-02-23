Во Владимирской области на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло еще одно смертельное ДТП

23 Февр. 2020 2020-02-23T16:35:47+03:00

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23 февраля около 11.30 на 88-ом километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» произошла авария, в которой погибла женщина. По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, виновником аварии стал водитель машины «Хендай» 1968 года рождения, при повороте налево в сторону Мурома не справившийся с управлением, выехавшим на встречную полосу движения и врезавшийся в машину «Митсубиси».

В результате аварии водитель «Митцубиси» и две пассажирки 1978 и 2004 годов рождения, а также водитель «Хендай» с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Пассажирка «Хендай», личность которой в данный момент устанавливается, скончалась на месте ДТП.

Отметим, часом ранее на той же трассе случилось смертельное ДТП со схожим сценарием. На 46-ом километре дороги «Владимир-Муром-Арзамас» машина «Ниссан», водитель которой не справился с управлением, выехала на встречную полосу и врезалась в микроавтобус «Газель». Погибла пассажирка легковушки. еще один пассажир и водитель автобуса доставлены в больницу с тяжелыми травмами. Восьмерых пассажиров микроавтобуса направили в больницу на обследование, четверых из них уже отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU