2020-02-23T16:19:00+03:00
Общество

Маршрут платной дороги через Владимирскую область в Китай выберут в марте 2020 года

По территории области пройдет 134 километра трассы
Артём Черепанов
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Первый заместитель председателя правления ГК «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов заявил о том, что окончательный вариант прохождения платной трассы М-12 через Владимирскую область будет предложен на заседании экспертного совета в середине марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

Отметим, трасса М-12 «Москва-Казань» будет платной и пройдет по территории поймы реки Клязьмы. Напомним, жители деревни Гридино, через которую пройдет дорога, выступают против строительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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