Маршрут платной дороги через Владимирскую область в Китай выберут в марте 2020 года
По территории области пройдет 134 километра трассы
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Первый заместитель председателя правления ГК «Российские автомобильные дороги» Игорь Астахов заявил о том, что окончательный вариант прохождения платной трассы М-12 через Владимирскую область будет предложен на заседании экспертного совета в середине марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.
Отметим, трасса М-12 «Москва-Казань» будет платной и пройдет по территории поймы реки Клязьмы. Напомним, жители деревни Гридино, через которую пройдет дорога, выступают против строительства.
ИСТОЧНИК KP.RU