В пожаре в Лакинске погибла пенсионерка

23 Февр. 2020 2020-02-23T15:24:25+03:00

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23 февраля в 10.14 в Лакинске на улице Мира загорелся частный одноэтажный кирпичный дом № 44. В МЧС позвонили соседи, увидевшие дым из-под крыши здания. Когда пожарные приехали на место происшествия, дом уже горел по всей площади, огонь валил из окон.

В доме жила 63-летняя женщина с дочерью. Во время пожара дочери не было дома, а тело ее матери нашли пожарные при разборе завалов.

В 10:28 пожар было локализован на площади 120 кв.м., спустя 22 минуты от времени сообщения ликвидировано открытое горение.

Причины пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU