В аварии во Владимирской области погиб человек

23 Февр. 2020 2020-02-23T13:04:04+03:00

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23 февраля около 10.40 на 46-м километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» легковушка «Ниссан» выехала в встречную полосу и врезалась в микроавтобус «Газель». В аварии погибла пассажирка легковой машины. Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса, 8 - доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было 7 подростков

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что причиной аварии стало то, что водитель машины «Ниссан» не справился с управлением. Экстренными службами проводятся деблокировка водителя легкового автомобиля.

На участке трассы, где произошла авария, образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU