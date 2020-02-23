2020-02-23T13:04:04+03:00
Происшествия

В аварии во Владимирской области погиб человек

Еще несколько человек получили травмы
Артём Черепанов
Поделиться:
..Фото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
Изменить размер текста:

23 февраля около 10.40 на 46-м километре трассы «Владимир-Муром-Арзамас» легковушка «Ниссан» выехала в встречную полосу и врезалась в микроавтобус «Газель». В аварии погибла пассажирка легковой машины. Также получили различные травмы несколько пассажиров микроавтобуса, 8 - доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Всего в микроавтобусе находилось 12 пассажиров, среди которых было 7 подростков

Пресс-служба УМВД по Владимирской области сообщает, что причиной аварии стало то, что водитель машины «Ниссан» не справился с управлением. Экстренными службами проводятся деблокировка водителя легкового автомобиля.

На участке трассы, где произошла авария, образовалась пробка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области на трассе «Владимир-Муром-Арзамас» произошло еще одно смертельное ДТП
Маршрут платной дороги через Владимирскую область в Китай выберут в марте 2020 года
В пожаре в Лакинске погибла пенсионерка
В аварии во Владимирской области погиб человек
Во Владимире ожидается сильный ветер
В Александровском и Гусь-Хрустальном районах торговали мясом с кишечной палочкой
Сергей Корнишов покинул пост главы владимирского отделения ЛДПР
В Коврове открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Исаеву
В районных судах Владимирской области назначили новых судей
Северный объезд города Владимира начнут строить в следующем году
Житель Петушков пришел в гости и избил другого визитера
В Юрьевце поезд сбил молодого человека
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
ВТБ открыл книгу заявок по трем новым выпускам инвестиционных облигаций
ВТБ Лизинг предлагает выгодные условия на Volkswagen Polo
В торговых сетях 33 региона торговали мясом с кишечной палочкой
Во Владимирской области пройдет серия уроков первой помощи для детей и подростков
Владимирская область вошла в десятку регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности
Во Владимире на Ставровской сгорели три автомобиля
Гороховчанин обворовывал дома соседей в своей же деревне
Только 39% жителей Владимирской области считают карьеру военнослужащего привлекательной
Во Владимире будут судить мигранта, пристававшего к девушкам-подросткам
Во Владимире на парковке у "Киномакса" загорелся "Мерседес"
С начала года во Владимирской области случилось 18 ДТП с участием детей
Банк ВТБ продолжает благотворительную программу «Мир без слез» в 2020 году