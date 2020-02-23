2020-02-23T09:23:27+03:00
Общество

В Александровском и Гусь-Хрустальном районах торговали мясом с кишечной палочкой

Его привозили из Волгоградской и Московской областей
Артём Черепанов
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверку торговых точек, торгующих мясом в Александровском районе и городе Гусь-Хрустальном. В лаборатории провели проверку проб говядины от ООО «Пушнина» (Михайловка, Волгоградская область) и ИП Сергеев (Сергиев-Посад, Московская область). В обеих пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Некачественное мясо было изъято из продажи. Результаты тестов были направлены производителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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