В Александровском и Гусь-Хрустальном районах торговали мясом с кишечной палочкой
Его привозили из Волгоградской и Московской областей
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Сотрудники регионального Роспотребнадзора провели проверку торговых точек, торгующих мясом в Александровском районе и городе Гусь-Хрустальном. В лаборатории провели проверку проб говядины от ООО «Пушнина» (Михайловка, Волгоградская область) и ИП Сергеев (Сергиев-Посад, Московская область). В обеих пробах были обнаружены бактерии группы кишечной палочки.
Некачественное мясо было изъято из продажи. Результаты тестов были направлены производителям.
ИСТОЧНИК KP.RU