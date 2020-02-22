В Коврове открыли мемориальную доску ветерану Великой Отечественной войны Дмитрию Исаеву

22 Февр. 2020 2020-02-22T15:47:19+03:00

Ее установили на стене дома, где он жил с 1964 по 2018 год

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21 февраля в Коврове увековечили память участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Дмитрия Исаева. Мемориальную доску, которую установили на стене дома, где он жил с 1964 по 2018 год, изготовили на заводе имени Дегтярева. Автором проекта стал член союза художников Павел Раскин.

Дмитрий Исаев ушел на фронт в октябре 1941 года. Он был командиром минометного взвода. За доблесть, проявленную в боях на Брянском фронте, Дмитрия Исаева наградили медалью «За отвагу» и орденом Отечественной войны I степени.

После тяжелого ранения в 1944 году его направили на службу в милицию, где он проработал 27 лет. С 1963 по 1969 год участник войны возглавлял Ковровский городской отдел внутренних дел. За доблестную службу он удостоен ордена «Знак Почета».

В 2013 году Дмитрию Исаеву присвоили звание почетный гражданин города Коврова.

ИСТОЧНИК KP.RU