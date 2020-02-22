В районных судах Владимирской области назначили новых судей

22 Февр. 2020 2020-02-22T13:04:21+03:00

Изменить размер текста: A A

На шесть лет председателем Ковровского городского суда назначили Юрия Шестопалова. До этого он был врио председателя Муромского районного суда.

На место председателя первого арбитражного апелляционного суда в областном центре назначили Александра Ковбасюка. До этого он занимал пост председателя суда Петушинского района.

Вера Баштрыкова вошла в состав Владимирского областного суда, до этого она работала в Октябрьском районном суде города Владимира. Анну Стародубцеву из помощника судьи Собинского городского суда назначили в его состав.

ИСТОЧНИК KP.RU