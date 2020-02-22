2020-02-22T13:04:21+03:00
Общество

В районных судах Владимирской области назначили новых судей

Изменения в кадровый состав несли 20 февраля
Алена Смирнова
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На шесть лет председателем Ковровского городского суда назначили Юрия Шестопалова. До этого он был врио председателя Муромского районного суда.

На место председателя первого арбитражного апелляционного суда в областном центре назначили Александра Ковбасюка. До этого он занимал пост председателя суда Петушинского района.

Вера Баштрыкова вошла в состав Владимирского областного суда, до этого она работала в Октябрьском районном суде города Владимира. Анну Стародубцеву из помощника судьи Собинского городского суда назначили в его состав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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