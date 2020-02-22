2020-02-22T11:38:25+03:00
Общество

Северный объезд города Владимира начнут строить в следующем году

Дорога обойдется примерно в 20 миллиардов рублей
Алена Смирнова
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ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» подписало техническое задание на создание проекта Северного объезда города Владимира. Эта новость - долгожданная для жителей области. Сейчас, по сути, роль объезда с северной стороны города играет Пекинка. Дорога, находящая в черте города и считается федеральной, уже давно используется как транзитная магистраль на Нижний Новгород и Москву. Это вызывает постоянные пробки. Со следующего года начнется строительство альтернативной дороги.

Строить объезд должны начать уже в 2021 году, закончить планируют к 2024 году. По оценкам экспертов, дорога обойдется примерно в 20 миллиардов рублей.

После завершения строительства Северного объезда Пекинка может стать городской дорогой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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