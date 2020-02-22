Северный объезд города Владимира начнут строить в следующем году
ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» подписало техническое задание на создание проекта Северного объезда города Владимира. Эта новость - долгожданная для жителей области. Сейчас, по сути, роль объезда с северной стороны города играет Пекинка. Дорога, находящая в черте города и считается федеральной, уже давно используется как транзитная магистраль на Нижний Новгород и Москву. Это вызывает постоянные пробки. Со следующего года начнется строительство альтернативной дороги.
Строить объезд должны начать уже в 2021 году, закончить планируют к 2024 году. По оценкам экспертов, дорога обойдется примерно в 20 миллиардов рублей.
После завершения строительства Северного объезда Пекинка может стать городской дорогой.
ИСТОЧНИК KP.RU