Житель Петушков пришел в гости и избил другого визитера

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:15:29+03:00

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Вечером 19 февраля двадцативосьмилетний житель Петушинского района вместе со знакомыми явился в гости, где встретил тридцативосьмилетнего мужчину. Неизвестно, что не поделили два гостя, но между ними внезапно вспыхнула неприязнь. Такая сильная, что более молодой визитер не совладал с эмоциями и полез в драку. Он так избил не понравившегося ему мужчину, что тот от полученных травм скончался на месте. Сейчас в отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Двадцативосьмилетнего жителя Петушинского района, ранее неоднократно судимого, по ходатайству следователя, заключили под стражу. Расследование дела продолжается, следователям предстоит выяснить, замешана ли в случившемся тридцатиоднолетняя ковровчанка и дать оценку ее действиям.

ИСТОЧНИК KP.RU