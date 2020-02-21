В торговых сетях 33 региона торговали мясом с кишечной палочкой

21 Февр. 2020 2020-02-21T15:27:53+03:00

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В январе сотрудники владимирского управления Россельхознадзора взяли пробы мясной продукции, которую продавали в торговых сетях города Гусь-Хрустальный и в Александровском районе. Охлажденная говядина была произведена в Сергиев-Посаде и городе Михайловка Волгоградской области. В результате проверки, во всех образцах была обнаружена кишечная палочка. Надзорный орган потребовал у предпринимателей изъять из оборота мясную продукцию, а производителям провести служебное расследование

ИСТОЧНИК KP.RU