2020-02-21T15:27:53+03:00
Общество

В торговых сетях 33 региона торговали мясом с кишечной палочкой

Ее обнаружили во всех отобранных образцах
Алена Головина
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В январе сотрудники владимирского управления Россельхознадзора взяли пробы мясной продукции, которую продавали в торговых сетях города Гусь-Хрустальный и в Александровском районе. Охлажденная говядина была произведена в Сергиев-Посаде и городе Михайловка Волгоградской области. В результате проверки, во всех образцах была обнаружена кишечная палочка. Надзорный орган потребовал у предпринимателей изъять из оборота мясную продукцию, а производителям провести служебное расследование

ИСТОЧНИК KP.RU

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