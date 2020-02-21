В торговых сетях 33 региона торговали мясом с кишечной палочкой
Ее обнаружили во всех отобранных образцах
Изменить размер текста:
В январе сотрудники владимирского управления Россельхознадзора взяли пробы мясной продукции, которую продавали в торговых сетях города Гусь-Хрустальный и в Александровском районе. Охлажденная говядина была произведена в Сергиев-Посаде и городе Михайловка Волгоградской области. В результате проверки, во всех образцах была обнаружена кишечная палочка. Надзорный орган потребовал у предпринимателей изъять из оборота мясную продукцию, а производителям провести служебное расследование
ИСТОЧНИК KP.RU