Во Владимирской области пройдет серия уроков первой помощи для детей и подростков

21 Февр. 2020 2020-02-21T14:15:07+03:00

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С 25 по 28 февраля во Владимирской области, как и в других регионах страны, пройдет серия уроков первой помощи для детей и подростков. Организаторы нацелены научить детей и подростков правильно оказывать помощь в бытовых и чрезвычайных ситуациях.

Уроки пройдут в двух форматах. Ребятам объяснят теоретические основы первой помощи, а затем знания закрепят на практике. Мастер-классы проведут добровольцы сферы здравоохранения вместе с представителями службы скорой медицинской помощи.

Во Владимирской области уроки первой помощи пройдут 25 февраля в детском технопарке «Кванториум-33» во Владимире и в школе №5 Александрова, 27 февраля – в центре социальной защиты населения Коврова и в школе №15 Владимира, 28 февраля – в школе №25 Владимира и в медицинских колледжах Владимира, Коврова, Мурома и Александрова.

ИСТОЧНИК KP.RU