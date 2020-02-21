Владимирская область вошла в десятку регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности

21 Февр. 2020 2020-02-21T12:40:39+03:00

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Из 16 регионов Центрального федерального округа, куда, кстати, не вошли Москва и Московская область, Владимирский край занял 7 место. Инвестиционная привлекательность субъектов рассчитывалась на основе множества факторов: географическое расположение, наличие сырьевых и трудовых ресурсов, эффективность работы предприятий, производственный потенциал края. Задача на будущее, поставленная Москвой перед регионами, глобальная. Ежегодно объем привлеченных инвестиций в субъектах должен расти на 5 процентов. Это поможет регионам легче проходить согласования по отдельным инвестпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU