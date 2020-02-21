2020-02-21T12:40:39+03:00
Общество

Владимирская область вошла в десятку регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности

Национальное рейтинговое агентство опубликовало очередное ежегодное исследование по благоприятности инвестклимата в регионах
Алена Головина
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из 16 регионов Центрального федерального округа, куда, кстати, не вошли Москва и Московская область, Владимирский край занял 7 место. Инвестиционная привлекательность субъектов рассчитывалась на основе множества факторов: географическое расположение, наличие сырьевых и трудовых ресурсов, эффективность работы предприятий, производственный потенциал края. Задача на будущее, поставленная Москвой перед регионами, глобальная. Ежегодно объем привлеченных инвестиций в субъектах должен расти на 5 процентов. Это поможет регионам легче проходить согласования по отдельным инвестпроектам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24