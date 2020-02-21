Во Владимире на Ставровской сгорели три автомобиля

21 Февр. 2020 2020-02-21T11:04:12+03:00

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В половине пятого утра, на улице Ставровской, возле дома №4А загорелись два автомобиля: «КИА» и «Фольксваген». Затем пламя перекинулось на рядом стоящий «БМВ». Он выгорел наполовину. Пожарные приехали за три минуты, но спасти «немца» не удалось. Восстановлению он не подлежит. Огонь тушили 10 человек и 4 единицы техники. Из людей никто не пострадал. Предварительная версия случившегося – поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU