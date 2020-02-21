Только 39% жителей Владимирской области считают карьеру военнослужащего привлекательной

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:34:12+03:00

Агентство "Хедхантер" провело к 23 февраля исследование на тему: привлекательна ли для владимирцев карьера военнослужащего

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39% соискателей из Владимирской области считают карьеру военнослужащего привлекательной, 42% - нет. Интересно, что среди женщин доля оценивающих карьеру военного как привлекательную выше (56%), чем среди мужчин (41%). Также эта доля выше среди более старших соискателей (71% в возрастной группе от 55 лет).

Основным преимуществом карьеры военнослужащего является ранний выход на пенсию — этот вариант отметили 64% респондентов из Владимирской области. На втором месте — льготы (50%), на третьем — зарплата (44%). Также 36% отметили в качестве преимущества стабильное трудоустройство, 22% - значимость профессии и социальный статус, 14% - гарантированный карьерный рост. А вот 14% считают, что преимуществ нет. Интересно, что среди мужчин доля выбравших последний вариант выше, чем среди женщин (13% против 5%).

В число главных недостатков карьеры военнослужащего, по мнению опрошенных соискателей из Владимирской области, входят частые переезды (50%), опасность для жизни (39%) и ограничения в зарубежных поездках (31%). Также 28% отметили среди минусов военной карьеры необходимость подчиняться приказам, 22% - неуставные отношения, 17% - зарплату. И лишь 11% вообще не видят в военной карьере недостатков.

ИСТОЧНИК KP.RU