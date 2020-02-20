Во Владимире будут судить мигранта, пристававшего к девушкам-подросткам

20 Февр. 2020 2020-02-20T21:22:51+03:00

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Уголовное дело в отношении жителя Владимира, который является гражданином одной из стран Ближнего зарубежья , рассмотрит Октябрьский районный суд. 21-летний мигрант обвиняется в совершении сексуального насилия под девочками-подростками. Парень приставал к 15-летним девчонкам на улице. Он преграждал им путь и хватал их "за разные части тела", сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Полицейские установили два подобных факта. Обвиняемого задержали и поместили под стражу. Ему грозит лет 15 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU