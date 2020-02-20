Во Владимире на парковке у "Киномакса" загорелся "Мерседес"

20 Февр. 2020 2020-02-20T20:41:30+03:00

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20 февраля, в седьмом часу вечера, на парковке у кинотеатра "Киномакс Буревестник" загорелся внедорожник "Мерседес". Возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Владимирской области. Пожарные приехали быстро, поэтому пламя не успело перекинуться на рядом припаркованные автомобили. Огонь тушили 7 человек и 3 единицы техники. Никто из людей, к счастью, не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU