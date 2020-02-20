Во Владимире на парковке у "Киномакса" загорелся "Мерседес"
Никто из людей не пострадал
У " Киномакса" загорелся "Мерседес"Фото: Алена Головина
Изменить размер текста:
20 февраля, в седьмом часу вечера, на парковке у кинотеатра "Киномакс Буревестник" загорелся внедорожник "Мерседес". Возгорание возникло в моторном отсеке автомобиля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Владимирской области. Пожарные приехали быстро, поэтому пламя не успело перекинуться на рядом припаркованные автомобили. Огонь тушили 7 человек и 3 единицы техники. Никто из людей, к счастью, не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU