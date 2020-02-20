С начала года во Владимирской области случилось 18 ДТП с участием детей

20 Февр. 2020 2020-02-20T17:24:23+03:00

Сотрудники ДПС останавливают машины у детских садов и штрафуют тех, в чьих авто нет спецкресел

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В текущем году с участием детей-пассажиров произошло 18 аварий, в которых 23 ребенка получили травмы. В трех ДТП детей перевозили без специальных кресел.

Чтобы проконтролировать безопасность юных пассажиров, сотрудники ДПС останавливают машины у детских садов Владимира. Сегодня - 20 февраля - было проверено 80 авто. К счастью, большинство были с детскими удерживающими устройствами. Но нашлись и такие родители, которые перевозили детей не пристегнутыми на заднем сиденье. В результате 5 водителей привлекли к административной ответственности - теперь им придется заплатить штраф в размере 3 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU