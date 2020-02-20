2020-02-20T15:53:23+03:00
Общество

«Дороги войны» в объективе фотокоров

На выставке в музейном центре «Палаты» представлено 86 работ фотокорреспондентов – очевидцев событий Великой Отечественной войны
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..Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника
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Новый совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и музейно-выставочного центра РОСФОТО – выставка «Дороги войны». На ней показаны фотографии знаменитых и неизвестных фронтовых корреспондентов: Евгения Халдеяй, Александра Дитлова, Виктора Тёмина, Аркадия Шайхета…. Два фотографа, чьи работы представлены вниманию посетителей, родились на Владимирской земле – это Михаил Тимофеевич Калашников и Всеволод Николаевич Реган.

В фокусе выставки – повседневная жизнь с марш-бросками и привалами, переправами и атаками, трагедиями расставания и радостями коротких встреч. Тема дороги отражена всеми военными фотографами, и каждый решает ее по-своему.

. Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

.Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

Открывая выставку, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника Светлана Мельникова выразила надежду, что увидеть фотографии военных лет придут многие жители нашего города, особенно ждут в музее юных посетителей. Во времена искажения истории, подтасовки фактов и переосмысления роли и подвига нашего народа в Победе над фашизмом, выставки, подобные «Дорогам войны», позволяют восстановить справедливость и донести до молодого поколения истинные знания.

Выставка работает в МЦ «Палаты» до 12 апреля 2020 года.

. Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

.Фото: Из архива Владимиро-Суздальского музея-заповедника

ИСТОЧНИК KP.RU

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