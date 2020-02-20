Во Владимирской области может увеличиться количество льготников по транспортному налогу
Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание ряд изменений в областной закон "О транспортном налоге". Если правки примут, то число льготников по данному виду налогу может увеличиться.
Глава региона предлагает включить в перечень лиц, освобождённых от уплаты транспортного налога, дополнительную категорию граждан – инвалидов боевых действий из числа представителей рядового и начальствующего состава органов принудительного исполнения Российской Федерации, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил (110,33 кВт).
ИСТОЧНИК KP.RU