2020-02-20T15:27:52+03:00
Общество

Во Владимирской области может увеличиться количество льготников по транспортному налогу

Освободить от уплаты предлагают инвалидов боевых действий, но не всех
Алексей СУХОВ
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Губернатор Владимир Сипягин внёс в Законодательное Собрание ряд изменений в областной закон "О транспортном налоге". Если правки примут, то число льготников по данному виду налогу может увеличиться.

Глава региона предлагает включить в перечень лиц, освобождённых от уплаты транспортного налога, дополнительную категорию граждан – инвалидов боевых действий из числа представителей рядового и начальствующего состава органов принудительного исполнения Российской Федерации, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении служебных обязанностей, на одно транспортное средство с мощностью двигателя не более 150 лошадиных сил (110,33 кВт).

ИСТОЧНИК KP.RU

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